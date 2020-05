Giugliano, auto in fiamme in via Epitaffio: strada chiusa al traffico

Auto in fiamme in via Epitaffio a Giugliano. In circostanze ancora da chiarire, una vettura ha preso fuoco in poieno centro. La strada è stata provvisoriamente chiusa e interdetta al traffico veicolare.

Giugliano, auto in fiamme in via Epitaffio: chiusa la strada

Il rogo è scoppiato poco dopo le 11 e 30. Ancora ignote le cause. Dalla foto che ci ha inviato un lettore, le fiamme si sono sviluppate nella parte anteriore della vettura e hanno fatto saltare il parabrezza e i finestrini. Non si segnalano al momento feriti. I residenti hanno allertato I vigili del fuoco. I pompieri ancora non sono sopraggiunti sul posto a spegnere l’incendio.