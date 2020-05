Avellino, violenta lite tra donne in strada: volano calci e schiaffi. Video

Avellino. Furibonda lite tra donne, ad Altavilla Irpina, provincia di Avellino. Dalle immagini del video che circola sui social non si comprendono i motivi del litigio. Un gruppo di donne se le sono date di santa ragione davanti agli occhi increduli dei residenti.

Avellino, la rissa in strada tra donne

Le donne cominciano prima a parlarsi in maniera accesa. Dalle parole forti poi sono passate ai fatti. Calci, pugni e spintoni. Una delle donne viene addirittura scaraventata a terra e presa a calci. La ‘vittima’ viene anche soccorsa da alcuni passanti che però niente possono contro il gruppo di signore che tornano alla carica.

“Una furibonda lite tra donne ad Altavilla irpina. Rissa, violenza, spintoni, urla e regole di sicurezze anti-covid infrante, tutto in un solo colpo. Una vergogna”, scrive il consigliere Borrelli su facebook.

In tempi come questo, caratterizzati dal coronavirus, bisognerebbe evitare qualsivoglia contatto umano: le immagini che abbiamo visto però dimostrano come le regole non vengano sempre rispettate.

Il video