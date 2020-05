Caldo africano al Sud, oggi in Campania temperature oltre i 30°

Oggi, Sabato 16 Maggio, farà molto caldo per il quarto giorno consecutivo al Sud con temperature massime tipicamente estive, non solo nelle Regioni più meridionali ma anche nel Lazio e in Campania con temperature massime che supereranno i +33/+34°C da Latina e Frosinone fino a tutta la Campania. In Sicilia avremo nuovamente picchi di +40°C.

16 maggio, 30° gradi in Campania

Il Sud, invece, continuerà ad essere baciato dal sole. Oggi è previsto un nuovo picco termico che interesserà la Sicilia, la Calabria e parte della Puglia. Tornano a salire, di conseguenza, anche le temperature, soprattutto sulla Campania dove i venti potranno far raggiungere i 34-35°C o superiori anche in prossimità della costa. Massime fino a 36°C anche in Sicilia con punte fino a 38°C nel palermitano e in Calabria nel Cosentino, poco meno sulla Puglia. Al Centro, invece, ci sarà nuvolosità irregolare, in un contesto nel complesso asciutto, con temporali pomeridiani lungo la dorsale appenninica e con temperature stabili (massime tra 24 e 30).