Campania, riaprono anche i centri commerciali: la data (possibile) e le nuove regole

Per ora sono ipotesi, ma hanno preso corpo in queste ore che precedono la pubblicazione del decreto legge. Anzitutto orari ridotti (possibile la fascia 10-20), ingressi scaglionati, obbligo di mascherina e misurazione della temperatura corporea con il termoscanner agli ingressi. Non ci saranno dunque le folle oceaniche che prendevano d’assalto i parcheggi nel periodo di saldi. Dovremmo aspettarci comitive più composte e accessi limitati. Ma è comunque un inizio.

Ogni centro commerciale nei prossimi giorni annuncerà il giorno in cui riapriranno i battenti. Alcuni negozi interni al Centro Commerciale Campania, comunque, annunciano già la riapertura. Una volta pubblicato il decreto legge, la regione Campania potrebbe allentare o ulteriorimente restringere le misure di prevenzione e di distanziamento previste dal Governo. Da chiarire per l’abbigliamento le modalità per provare i vestiti, secondo quanto filtrato ad oggi, infatti, se provato in camerino ogni capo dovrà essere subito sanificato.