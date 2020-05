Campania. De Luca in diretta: “Barbieri e parrucchieri aperti da lunedì”. Le linee guida

Campania. A differenza dei ristoranti, che potranno riaprire giovedì anche se manca ancora l’ufficialità, barbieri, parrucchieri e centri estetici potranno alzare le saracinesche già lunedì 18 maggio. Lo ha detto il governatore regionale Vincenzo De Luca, nel corso della diretta di oggi, 15 maggio.

Le linee guida per la riapertura di parrucchieri e centri estetici

Dunque in Campania nessuna differenza rispetto al resto d’Italia. Stesse regole e stesse misure di prevenzione valide per tutto il territorio nazionale. In vista del 18 maggio, l’Inail, insieme all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico ha stilato le linee guida per la riapertura di parrucchieri, barbieri e centri estetici. Ecco quali sono le linee guida che gli esercenti dovranno seguire a partire dal prossimo lunedì:

– possibilità di utilizzare barriere divisorie tra le differenti aree dell’esercizio commerciale;

– osservare una distanza di almeno due metri tra le postazioni di lavoro e quelle di attesa della clientela;

– limitare il numero di persone all’interno dell’esercizio commerciale allo stretto necessario;

– osservare orari di lavoro flessibili e, ove possibile, turnazione dei dipendenti;

– ove possibile, lavorare a porte aperte;

– eliminare l’utilizzo di riviste e altri oggetti di utilizzo promiscuo;

– i lavori dovranno essere svolti esclusivamente su prenotazione online o telefonica;

– l’esercente deve mettere al corrente il cliente di osservare una corretta igiene prima di recarsi in negozio.