De Luca, al Nord fanno solo “ammuina”. Lo Stato si comporta in modo vergognoso

Campania. Oggi 15 maggio il governatore De Luca parla in diretta ai cittadini campani in diretta. La fase 1 è più semplice e la fase 2 è più difficile, in questo periodo abbiamo avuto una inversione di ruoli “l’ammuina” la fanno al Nord, il rigore lo teniamo al Sud sopratutto in Campania. Per chi pensa di venire da fuori regione a trovare amici e parenti dovrà aspettare un altro mese, terremo le postazioni di controllo per altri trenta giorni.

De Luca: “Al nord solo ammuina“

Il presidente si è poi soffermato sui trasferimenti alle regione, la Campania riceve 350 milioni in meno. Nessun ha mai fatto niente per mettere fine a questo scempio. Abbiamo avuto anche in questa emergenza meno tamponi di tutti. Lo stato italiano si comporta in modo vergognoso. In Campania ci hanno mandato un tampone ogni 50 abitanti, in Veneto ogni 16.

Pure le mascherine ne abbiamo avute un terzo rispetto agli altri. Abbiamo fatto un miracolo tra le grandi regioni siamo quella con meno morti e meno contagi. I nostri ospedali sono i più sicuri. Se dovete curarvi restate qui. Non andate al Nord.