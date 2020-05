De Luca in diretta: “In Italia siamo al crollo totale ci hanno detto come Totò: arrangiatevi”

Campania. Il governatore Vincenzo De Luca, come ogni venerdì fa il punto della situazione sui casi di contagi nella Regione Campania. “In Italia non controlla più niente nessuno, siamo al crollo psicologico e politico”.

De Luca: “Siamo al crollo totale”

Tutto il lavoro di questi giorni dei vari comitati è arrivato alla conclusione che diceva Totò: “Arrangiatevi”. Questa è la mia sensazione, a questo siamo arrivati. Questo è quello che mille persone in un comitato hanno fatto. Noi siamo per riaprire tutto ma non per poi richiudere dopo una settimana. Sennò non si capisce perché non abbiamo riaperto tutto il 4 maggio. Faremo verifiche. Continue verifiche.”