Oroscopo Branko sabato 16 maggio 2020 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Siete curiosi di conoscere le novità del giorno per questi segni dello zodiaco? Di seguito, vi proponiamo le previsioni astrali liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per sabato 16 maggio 2020. Vediamo l’oroscopo di Branko per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Branko sabato 16 maggio 2020 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Sagittario

Le ultime giornate ti hanno messo davvero a dura prova. Il nervosismo accumulato, sia in amore che nel lavoro, potrebbe aver avuto degli effetti negativi sulla forma fisica. Il consiglio che ti dà l’astrologo Branko è di sfruttare la giornata di oggi per fare un controllo medico. L’attività cosmica nell’area finanziaria significa che devi pensare a lungo prima di accettare di essere coinvolto in un progetto che richiederà molto tempo ed energia e, sì, anche denaro. Cosa ti dicono i tuoi istinti? Agisci su quello.

Oroscopo Capricorno

Preparati a una giornata all’insegna della positività. Secondo l’oroscopo di Branko, questa Luna in aspetto favorevole potrebbe regalarti delle belle emozioni. Forse addirittura dei fiori d’arancio per qualcuno. A volte è facile vedere solo il peggio delle persone, ma se fai lo sforzo dovresti essere in grado di capire perché un amico o un parente ha intrapreso un corso d’azione con cui non sei d’accordo. Una volta capito, sarà più facile perdonare.

Oroscopo Branko Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Acquario

I sentimenti tornano vivaci nella tua vita! È un buon periodo per l’amore e il prossimo weekend non sarà da meno. Le previsioni astrologiche di Branko parlano di una giornata in cui darai mostra di grande sensualità. Pensa in modo logico e non lasciare che le tue emozioni abbiano la meglio su di te. Può sembrare che qualcuno in una posizione di potere ti stia rendendo la vita difficile semplicemente perché può, ma ha le sue ragioni, quindi stai calmo e rifiuta di arrabbiarti.

Oroscopo Pesci

Devi evitare, come non mai, ogni forma di provocazione. La raccomandazione che ti fa l’oroscopo di Branko è quella di muoverti in punta di piedi, soprattutto in amore. Il rischio che correrai, altrimenti, sarà quello di discutere per tutto il weekend. Qualcosa che ti viene detto non suonerà vero nelle tue orecchie e hai ogni diritto e ogni ragione per respingerlo. Il tuo rifiuto di giocare potrebbe renderti impopolare con alcune persone, ma è un piccolo prezzo da pagare per evitare il disastro.