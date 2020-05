Genova, ambulanza si ribalta dopo scontro con auto: morta la donna che era a bordo

Genova. Drammatico incidente nel quartiere di Marasse, a Genova. Un’ambulanza si è scontrata con un’auto per poi ribaltarsi a causa del violento impatto col veicolo.

Genova, ambulanza si ribalta dopo incidente: morta una donna

E’ successo ieri sera, nella zona tra corso Sardegna e corso de Stefanis. La donna a bordo del mezzo di soccorso è morta.

Si tratta di un’anziana di novantatré anni, pare già in gravi condizioni, che stava per essere trasportata in codice rosso in ospedale. Sono rimasti feriti lievemente anche i due soccorritori a bordo dell’ambulanza e i due occupanti dell’altra auto coinvolta nell’incidente.

I soccorsi

Tutti sono stati trasportati in codice giallo in due diversi ospedali cittadini. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la sezione infortunistica della Polizia locale che ha avviato le indagini sulla dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, l’ambulanza arrivava da corso De Stefanis ed era diretta al policlinico San Martino, l’auto invece arrivava da via Monticelli. Saranno i rilievi da parte della sezione infortunistica e l’analisi delle telecamere che sorvegliano l’incrocio a chiarire eventuali responsabilità.

Sul luogo dello schianto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che si sono occupati dei mezzi incidentati: tra i pompieri è arrivato sul posto anche il figlio della donna che ha perso la vita. Intervenute inoltre due ambulanze della Croce Rossa e San Gottardo, per trasportare un uomo e una donna in codice giallo all’ospedale San Martino e un uomo al Galliera.