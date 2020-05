Coronavirus in Campania, bollettino di oggi 14 maggio: il trend è stabile

Coronavirus in Campania, bollettino di oggi 14 maggio. Come sempre l’unità di crisi della task force della Regione Campania emette in serata il bollettino sui casi di Coronavirus in Regione.

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:



– Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 828 tamponi di cui 1 risultato positivo;



– Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 611 tamponi di cui 1 risultato positivo;

– Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 62 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 400 tamponi di cui 1 risultato positivo;



– Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 116 tamponi di cui 2 risultati positivi;

– Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 206 tamponi di cui 3 risultati positivi;

– Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 152 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 292 tamponi di cui 2 risultati positivi;



– Ospedale di Nola: sono stati esaminati 153 tamponi di cui 5 risultati positivi;

– Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 120 tamponi di cui nessuno risultato positivo;​

– Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 55 tamponi, di cui nessuno risultato positivo;

– Laboratorio del CEINGE: sono stati esaminati 444 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Laboratorio Biogem sono stati esaminati 75 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Azienda Ospedaliera Luigi Vanvitelli di Caserta: sono stati esaminati 92 tamponi, nessuno dei quali positivo.

Positivi di oggi: 15

Tamponi di oggi: 3.606

Totale complessivo positivi Campania: 4.654

Totale complessivo tamponi Campania: 131.544