Oroscopo Branko giovedì 14 maggio 2020 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. iete curiosi di conoscere le novità del giorno per questi segni dello zodiaco? Di seguito, vi proponiamo le previsioni astrali liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per giovedì 14 maggio 2020. Vediamo l’oroscopo di Branko per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Branko giovedì 14 maggio 2020 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Sagittario

Marte in Pesci potrebbe procurarti dei problemi relazioni. Un rapporto, nato in modo giocoso, rischia di trasformarsi un qualcosa di più intricato e difficile da gestire. Avrai bisogno di consigli saggi per uscire da questo impasse. Come tutti, siete purtroppo rimasti vittime degli eventi. Ora però, bisogna cercare di andare oltre, viaggiare con la fantasia, ed il Sagittario è abile in questo. Non appena sara’ possibile farlo poi, cercate di vedere piu’ gente, di fare qualcosa di diverso che vi riporti in vita. Credo che molti di voi abbiano voglia di stare anche un pò da soli, di fare un viaggio. Attenzione però a non ferire i sentimenti di chi vi ama. Nonostante tutte queste difficoltà però, sarete in grado di rialzarvi grazie all’influsso della Luna, e a rialzarvi forti e intraprendenti.

Oroscopo Capricorno

Il cambio di Luna di oggi sarà davvero stimolante: secondo l’oroscopo Branko, si rivelerà fruttuoso per quanto riguarda le questioni economiche. È probabile che arriverà del denaro, incassi extra. Avrete successo se solo proverete a lanciarvi. La maggioranza di voi ora ha piu’ voce in capitolo: a volte bisogna toccare il fondo per risalire e non è detto che non ci sia anche bisogno di una situazione di grande agitazione e sofferenza per ripartire. E’ un periodo complessivamente buono, sia per i sentimenti che per il lavoro. La chiave di tutto, sarà non essere frettolosi e ascoltare il vostro buon senso accantonando l’impulsività.

Oroscopo Acquario

Massima cautela, perché per te l’oroscopo di Branko prevede piccoli guai in vista. La Luna sarà in aspetto negativo e potrebbe procurarti fastidiosi disturbi fisici, come delle contratture muscolari o un calo di voce. Tutto quello che avete attraversato negli ultimi mesi ha riportato alla luce il valore della famiglia e della coppia. E’ diventato piu’ importante di tutto all’inteno della vostra vita. A volte le difficoltà fanno male, ma ci costringono anche a guardare la nostra vita in maniera piu’ critica rispetto al passato.

Molti di voi, infatti, dopo queste esperienze negative, dopo questa fase di crisi, si sentiranno nuovi, diversi, e saranno persino contenti di quello che faranno. Questa gionata trascorrerà senza particolari traumi, la vivrete al cento per cento apprezzandone ogni singolo attimo.

Oroscopo Pesci

Non stai vivendo un periodo tranquillo dal punto di vista amoroso. Oggi potresti provare una forte tensione nervosa, che ti spingerà a discutere animatamente con chiunque ti capiti a tiro. Mantieni la calma e tieni il nervosismo sotto controllo. Oggi la giornata è all’insegna delle sensazioni. Talvolta, per insicurezza, vi avvicinate a persone molto razionali, apparentemente quasi perfette, perché avete la sensazione di essere piu’ protetti. Queste relazioni con persone troppo forti rischiano però di non andare bene, ed in questo senso bisogna stare attenti. L’influsso di Marte vi aiuterà tantissimo nel lavoro. Vi renderà energici e proiettati verso la riuscita di tutti i vostri obiettivi.