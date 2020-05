Pionati (Adc) a Teleclubitalia: “De Luca fa solo macchiette, Caldoro è il candidato giusto per il centrodestra”

“Io stimo la Lega ma se vogliono cambiare ci dicano il nome, chi sono questi personaggi così bravi che non vediamo. Caldoro è invece perfetto perché è l’opposto di De Luca: è serio, sa governare e non fa cabaret come lui”. A dichiararlo è Francesco Pionati, segretario nazionale di Alleanza di Centro, nell’ambito della trasmissione “Tg Club-Speciale Coronavirus”, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 12:30 alle 13:30 e dalle ore 17:30 alle 18:30.

Il centrodestra è diviso su Stefano Caldoro: la Lega suggerisce di cambiare nome, Forza Italia non sembra disposta a cedere.

“Se vince il centro destra allo sceriffo specializzato in macchiette daremo la direzione del San Carlo – dice Pionati che invita anche a stringere i tempi sulla scelta del nome -. Dobbiamo fare presto perché stiamo perdendo tempo si deve riunire il tavolo della coalizione”. Poi aggiunge: “Fortunatamente non si vota in estate ma in autunno quando le promesse di De Luca alla fine si scioglieranno come neve al sole”.