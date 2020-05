Francesca Michielin: età, fidanzato, canzoni, 2640. Francesca Michielin è una cantante e polistrumentista italiana. Ha raggiunto la notorietà nel 2011 in seguito alla vittoria della quinta edizione del talent show X Factor.

Durante la sua carriera la cantante ha vinto un Premio Videoclip Italiano, tre Wind Music Awards e un Premio Lunezia, oltre ad essersi classificata seconda al Festival di Sanremo 2016 ed aver rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2016.

Francesca Michielin: età, fidanzato, canzoni, 2640

Francesca Michielin: età

E’ nata a Bassano del Grappa il 25 febbraio 1995. Ha 25 anni.

Francesca Michielin: fidanzato

Sarebbe Ramiro Levy il fidanzato di Francesca Michielin? Della vita privata della cantante si sa poco. Pur essendo presente sui social, la Michielin non condivide nulla della sua vita privata. Secondo Very Inutil People, però, nella vita di Francesca Michielin potrebbe esserci un fidanzato. Il fortunato potrebbe essere proprio Ramiro Levy, chitarrista dei Selton, gruppo indie rock brasiliano che vive stabilmente a Milano. Secondo quanto scrive il portale Very Inutil People, la cantante di Bassano del Grappa avrebbe trascorso la quarantena proprio con Raimiro Ley. E’, lui, dunque, il nuovo fidanzato della Michielin che preferisce non commentare le notizie di gossip che circolano sul proprio conto?

Francesca Michielin: canzoni

All’età di 9 anni inizia lo studio del pianoforte, mentre a 12 anni comincia a studiare basso e a cantare in alcuni cori locali. Nel 2011 partecipa alla quinta edizione di X Factor nella squadra Under Donne capitanata da Simona Ventura, vincendo il programma.

Il 6 gennaio 2012 viene pubblicato dalla Sony Music il suo singolo di debutto, Distratto. Il brano, composto da Elisa e Roberto Casalino, ha raggiunto la prima posizione della rispettiva classifica ed è stato successivamente certificato disco multiplatino per le oltre 60.000 copie vendute. Il brano è il singolo apripista dell’omonimo EP di debutto. E’ stato pubblicato in formato digitale e in formato fisico rispettivamente il 6 e il 24 gennaio.

Il 17 febbraio dello stesso anno, nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2012, Francesca calca il palco del teatro Ariston come duettante interpretando il brano Al posto del mondo con Chiara Civello, quest’ultima in gara nella categoria Artisti.

Francesca Michielin: 2640

Il 31 agosto 2012 viene pubblicato Sola, singolo che anticipa l’uscita del primo album in studio della cantante, intitolato Riflessi di me e pubblicato il 2 ottobre dello stesso anno. L’album si è avvalso della supervisione artistica di Elisa e della produzione di Andrea Rigonat ed ha visto il debutto della cantante nei panni di scrittrice e compositrice. L’album ha raggiunto la quarta posizione della classifica italiana degli album, mentre il singolo Sola ha raggiunto la 13ª posizione, venendo certificato successivamente disco d’oro per le oltre 15.000 copie vendute.

Dall’album sono stati estratti anche i singoli Tutto quello che ho e Se cadrai, rispettivamente pubblicati il 16 novembre 2012 e il 25 gennaio 2013. La cantante ha inoltre collaborato con Fedez alla realizzazione del brano Cigno nero, presente nell’album del rapper Sig. Brainwash – L’arte di accontentare e pubblicato come singolo il 1º marzo 2013. Nell’ultima settimana del 2014 il brano viene certificato doppio disco di platino dalla FIMI, per aver venduto oltre 60mila copie in digitale.

Durante l’estate 2013 apre apre i concerti di vari artisti: il 20 luglio a Gardone Riviera per Gino Paoli e Danilo Rea, il 28 luglio a Tarvisio per Franco Battiato, il 18 agosto a Marina di Pietrasanta per Cristiano De André, e il 21 settembre a Padova per Elio e le Storie Tese.

Leggi anche: Anna Ferzetti, chi è la moglie di Pierfrancesco Favino: età, film, figlie

2640 è il terzo album in studio della cantante italiana Francesca Michielin, pubblicato il 12 gennaio 2018 dalla Sony Music