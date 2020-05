Incidente mortale, muore Matteo Bernasconi

L’allarme era scattato martedì sera quando il Berna, come era conosciuto da tutti, non era rientrato a casa. Il corpo è stato ritrovato mercoledì notte alle due dal soccorso alpino. L’incidente è avvenuto nel Canale della Malgina, Pizzo del Diavolo, in Valtellina, noto itinerario scialpinistico. Bernasconi era da solo ed è stato travolto da una valanga.

Il ritrovamento dell’auto all’imbocco della valle, nel comune di Castello dell’Acqua, ha permesso di concentrare le ricerche. Bernasconi, originario di Como, era entrato a far parte dei Ragni della Grignetta nel 2003, prima di diventare Aspirante Guida Alpina (2009) e Guida Alpina (2011), trasformando la sua passione in una professione.