Oroscopo Branko mercoledì 13 maggio 2020 Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Siete curiosi di conoscere le novità del giorno per questi segni dello zodiaco? Di seguito, vi proponiamo le previsioni astrali liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per mercoledì 13 maggio 2020. Vediamo l’oroscopo di Branko per Leone Vergine Bilancia Scorpione.

Oroscopo Leone

Sarai più sereno. Marte farà il suo ingresso nel segno dei Pesci. Questo per te si tradurrà in maggiore tranquillità e più armonia nelle relazioni con gli altri. Oggi, secondo le stelle, si prospetta una giornata buona sul fronte lavorativo e finanziario.

Oroscopo Vergine

Dovrai usare tutta la prudenza che potrai perché Marte entrerà in Pesci e si farà aggressivo. Il rischio che correrai sarà quello di farti bloccare, soprattutto nel lavoro, a causa di troppa ansia e nervosismo. Attenzione a non esagerare. Potreste rovinare l’andamento di tutto il mese.

Oroscopo Bilancia

Oggi Marte entrerà nel segno dei Pesci. Questo transito favorirà soprattutto il lavoro e non è detto che una nuova opportunità non bussi alla tua porta. Torna il sereno in casa anche per chi ha avuto o ha problemi con i figli contestatori e inquieti. Si aprono interessanti prospettive di studio e di lavoro in campi poco conosciuti, in settori nuovi.

Oroscopo Scorpione

Marte, che è il tuo protettore, oggi è in ottimo aspetto. Ritroverai una nuova carica che ti servirà per affrontare la giornata. A beneficiarne saranno soprattutto i rapporti con gli altri, l’amore per primo. Piano piano ma tutto migliorerà. Specialmente il lavoro. Elaborate una strategia, pianificate accuratamente le mosse da fare, le proposte da presentare. In amore ora siete più passionali e gelosi del solito. Proprio non avete voglia di parlare con quel Gemelli, eppure sarebbe opportuno.