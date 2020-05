Foligno. Scompare bimba di 3 anni, trovata morta in piscina

Foligno. Una bimba di 3 anni è stata trovata morta in una piscina di un ex agriturismo. La tragica scoperta oggi pomeriggio, a Foligno, in provincia di Perugia.

Sembra che la bambina fosse uscita da casa per portare a spasso dei cani. Sono subito scattate le ricerche alle quali hanno preso parte carabinieri, polizia e vigili del fuoco ance con i cani molecolari. I soccorritori hanno provato anche a rianimarla, ma invano.

La vicenda

Intorno alle 13 e 30, la piccola si sarebbe allontanata di casa insieme ai suoi cani, due dei quali labrador. Poi è arrivata vicino alla piscina, dove è caduta senza possibilità di salvarsi. Non è ancora chiaro se la bimba sia scivolata nella vasca. L’elicottero l’ha individuata e ha notato pure i cani, rimasti a vegliare il corpo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e poi è arrivata anche un’ambulanza del 118. Per la piccola non c’è stato nulla da fare. Si attende l’arrivo del medico legale.