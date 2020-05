Rapina ad Aversa, il Capo della Polizia e il Sindaco fanno visita a vigilante e agente: “Lo Stato è con noi”

“Lo Stato è vicino al nostro territorio e a chi è impegnato in prima linea a tutela della nostra sicurezza. L’arrivo in città del Capo della Polizia Franco Gabrielli, insieme a Prefetto e Questore è davvero un bel segnale”. A dichiararlo è il sindaco di Aversa Alfonso Golia che stamattina ha fatto visita in ospedale alla guardia giurata e all’agente della Polfer rimasti feriti ieri mattina durante l‘assalto armato al portavalori della Bnl di viale Kenney.

Rapina ad Aversa, Capo della Polizia e sindaco in ospedale da vigilante e agente

“Come tutti voi ho visto le immagini del raid, da far accapponare la pelle. Una brutalità inaccettabile che ha messo a rischio la vita dei presenti. Ho grande fiducia nella magistratura e nelle forze dell’ordine e sicuramente questi criminali saranno identificati in tempi rapidi”, ha scritto il primo cittadino su Facebook.

Il Capo della Polizia Franco Gabrielli ha voluto incontrare uno dei due feriti, l’agente della Polizia Ferroviaria Nicola Grimaldi. All’uscita del nosocomio normanno Gabrielli ha elogiato il comportamento del collega “che è stato professionalmente ineccepibile, anche per aver scelto di non usare l’arma che aveva con sé. Avrà sicuramente un riconoscimento e sarà sottoposto a valutazione anche per una promozione per meriti straordinari”.

Poi ha aggiunto: “Il collega ha avuto un enorme sangue freddo; sapeva, per una massima di esperienza, che usare l’arma in quel momento avrebbe provocato conseguenze peggiori anche ai clienti che erano in attesa. Il suo comportamento ineccepibile lo abbiamo potuto osservare direttamente dalle immagini, che spesso parlano più di mille parole” ha concluso Gabrielli. Entrambi gli uomini non sono in pericolo di vita e stanno bene. Per domani è prevista una videoconferenza tra il sindaco, il Prefetto e il Questore. Anche in vista delle prossime riaperture.