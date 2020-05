Aversa, far west sulla Variante: due guardie giurate ferite durante sparatoria. Una è grave

Versa in gravi condizioni una delle due guardie giurate raggiunte da diversi colpi d’arma da fuoco esplosi durante la sparatoria di questa mattina alla Bnl della Variante di Aversa. I feriti sono due dipendenti della Cosmpol, impegnati nel trasferimento di somme di contante dal portavalori alla filiale di viale Kennedy.

Aversa, ferite due guardie giurate: una è grave

I malviventi sono entrati in azione alle dieci di questa mattina. Avrebbero atteso, appostati dentro un’auto, l’arrivo del portavalori carico di liquidi. Poi, quando il furgone della Cosmopol si è fermato nel parcheggio esterno della banca, sono scesi dal veicolo mentre i due dipendenti dell’istituto privato di vigilanza hanno iniziato le operazioni di trasferimento con l’aiuto di un terzo collega. I rapinatori, armati di mitra, a quel punto hanno intimato alle guardie giurate di consegnare le buste contenenti i contanti. I vigilantes però avrebbero opposto resistenza scatenando la reazione dei rapinatori.

Sparatoria: i feriti trovano riparo nella cabina bancomat

Ne è nata una sparatoria: i dipendenti della Cosmpol avrebbero trovato riparo all’interno della cabina bancomat. Circa dieci colpi sarebbero stati esplosi, alcuni dei quali hanno raggiunto le guardie giurate. Una è rimasta gambizzata, l’altra ha riportato ferite più gravi alla gamba e all’addome. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno trasportato le due vittime all’ospedale Moscati di Aversa. Sul posto carabinieri e Polizia di Stato sono impegnate nei rilievi del caso per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Ai fini dele indagini potrebbero risultare decisive le immagini di videosorveglianza dell’istituto di credito. I rapinatori sono riusciti a scappare con il bottino, che è ancora da quantificare ma che ammonterebbero a decine di migliaia di euro. La banda è scappata a bordo di un’altra auto di colore grigio che avrebbe lasciato parcheggiata lì dalla giornata di ieri. Contemporaneamente ai rilievi delle forze dell’ordine sono stati avviati i pattugliamenti in zona e sono stati istituiti posti di blocco lungo le principali vie di scorrimento di Aversa, per intercettare l’automobile dei rapinatori in fuga.