Io sono Mia, diretta del film su Rai 1 stasera 12 maggio

Io sono Mia è il film in diretta in onda questa sera su Rai 1 dedicato a Mia Martini. E’ un film biografico del 2019 diretto da Riccardo Donna. E’ interpretato da Serena Rossi, Lucia Mascino, Maurizio Lastrico, è basato sulla vita della cantante Mia Martini. Il film è una produzione della Eliseo Fiction di Luca Barbareschi in collaborazione con Rai Fiction.

Io sono Mia: trama

La narrazione prende il via nel 1989, dalla città di Sanremo, attraverso un racconto in flashback fino al 1970 (e ad alcuni episodi dell’infanzia) in occasione di un’intervista rilasciata dall’artista ad una giornalista proprio in quei giorni poche ore prima dell’esibizione, in cui ripercorre tutta la sua vita artistica e familiare.

La cantante partecipò quell’anno con il brano Almeno tu nell’universo e proveniva dal periodo drammatico della calunnia messa in giro dalla fine degli anni settanta da un produttore con il quale si rifiutò di lavorare, secondo la quale portasse sfortuna, e dopo la travagliata storia d’amore con il fotografo milanese Andrea (ispirato ad Ivano Fossati, il quale non ha voluto prendere parte al progetto) con cui è rimasta legata sentimentalmente per circa 10 anni.

Io sono Mia: diretta

Il film andrà in onda questa sera, martedì 12 maggio, su Rai 1 alle ore 21.25. Oltre che in tv è possibile vederlo anche online sulla piattaforma di Raiplay.it

Io sono Mia: cast