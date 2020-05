Diretta regione Lombardia 12 maggio: conferenza stampa. Bollettino regione Lombardia Coronavirus diretta Facebook

Diretta conferenza regione Lombardia e bollettino oggi 12 maggio su Facebook. L’appuntamento con la conferenza stampa della Regione Lombardia è come ogni giorno alle ore 17.30. Si apre una nuova giornata che ci vedrà ancora una volta aspettare i dati ufficiali dei contagi da coronavirus in Lombardia, tra le regioni più colpite dall’emergenza. La conferenza come sempre è visibile sia su Facebook che su YouTube, sui canali ufficiali della Regione.

Diretta Regione Lombardia oggi 12 maggio bollettino: la conferenza stampa su Facebook

A tenere la conferenza stampa di oggi, a questo link, sarà o il vice presidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala o l’assessore al welfare Giulio Gallera.

Bollettino regione Lombardia 11 maggio

Sono 68 le persone morte, dunque in lieve aumento rispetto alle 62 registrate due giorni fa, per un totale di 15.054 persone morte sin dall’inizio delle rilevazioni della pandemia. I casi di positività al SARS-CoV-2 registrati nella regione sono in totale 81.871, registrando un aumento di +364 unità. Di questi, gli attualmente positivi sono 30.411. I dati odierni arrivano a fronte di 7.508 nuovi tamponi. Diminuisce ancora la pressione sugli ospedali lombardi, dove il numero di persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva della Regione Lombardia è di 341 persone. I ricoverati nelle strutture medico-ospedaliere lombarde per Covid-19 sono invece 5.379. Complessivamente, sin dall’inizio della pandemia sono 30.406 le persone guarite/dimesse in Lombardia.

Dati relativi ai casi Covid-19 nelle province lombarde:

Bergamo : 11.791 (+50)

: 11.791 (+50) Brescia : 13.620 (+70)

: 13.620 (+70) Como : 3.504 (+8)

: 3.504 (+8) Cremona : 6.250 (+2)

: 6.250 (+2) Lecco : 2.536 (+50)

: 2.536 (+50) Lodi : 3.277 (+6)

: 3.277 (+6) Monza e Brianza : 5.074 (+19)

: 5.074 (+19) Milano : 21.490 (+114), di cui a Milano città 9.071 (+52)

: 21.490 (+114), di cui a 9.071 (+52) Mantova : 3.251 (0)

: 3.251 (0) Pavia : 4.801 (+24)

: 4.801 (+24) Sondrio : 1.288 (+1)

: 1.288 (+1) Varese: 3.196 (+14)

Bollettino Protezione Civile lunedì 11 maggio

In Italia ci sono 219.814 casi di Covid-19 (744 in più di ieri) di cui 106.587 guariti (1401 in più di ieri) e 30.739 morti (179 in più di ieri). Sono questi i numeri dell’ultimo bollettino della Protezione civile sull’emergenza Coronavirus in Italia aggiornato ad oggi, lunedì 11 maggio.

Dei pazienti attualmente positivi, 67.950 sono in isolamento domiciliare con pochi sintomi o asintomatici, 13.539 sono ospedalizzati e 999 sono ricoverati in terapia intensiva, dati che confermano il trend decrescente delle ultime settimane. Le regioni più colpite dal contagio restano Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Finora sono stati effettuati 2.606.652 tamponi, di cui 40740 nelle ultime 24 ore.