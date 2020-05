Incidente in strada, Napoli in lutto per Ciro: morto a 23 anni sulla sua moto

Lutto a Napoli per la morte di Ciro Matrullo, ragazzo di appena 23 anni. Il giovane di origine campana è deceduto in un incidente avvenuto ieri a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, nelle Marche.

Napoli e Fermo in lutto per Ciro Matrullo: morto in un incidente a 23 anni

Secondo quanto ricostruito, il giovane ieri sera viaggiava a bordo della sua moto lungo via XX Settembre. Stava rientrando a casa quando, per ragioni da accertare ha sbandato finendo la sua corsa contro un palo della segnaletica stradale. L’impatto è stato fatale. Il giovane è sbalzato dalla sella rovinando sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 della Croce Azzurra di Porto San Giorgio, ma il ragazzo era già in arresto cardiaco.

I soccorritori hanno cercato di rianimarlo e lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale, dove però è giunto in condizioni disperate. Una volta al pronto soccorso i medici hanno fatto di tutto per far tornare a battere il cuore del giovane, ma non c’è stato nulla da fare e il 23enne è deceduto intorno alle 22. La notizia ha fatto subito il giro della comunità fermana, in quanto Ciro era un volontario della Croce Azzurra. Tifosissimo del Napoli, era benvoluto per il suo buon umore e la sua allegria. Matrullo lascia la mamma Filomena e il papà Gianluca, oltre alle sorelle Sara e Valentina.

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore su Facebook. “Eri un casinista, ma mettevi sempre allegria, sempre con il sorriso e la voglia di divertirti. Così voglio ricordarti, amante del brivido, delle belle moto e del divertimento, persona buona e sempre pronta ad aiutare: già voglio ricordarti così” scrive Enrico. “Svegliarsi con certe notizie non è affatto bello. Proprio in questi giorni mi dicesti che volevi cambiare moto e che comunque lo avresti potuto fare grazie ai sacrifici che quotidianamente fai stando alla guida di quel bel camion, ma il destino ci ha fatto un brutto scherzo. Un amico, un altro fratello che se ne va” scrive Lorenzo sulla bacheca facebook di Ciro.