Palermo, maxi-blitz contro la mafia: 91 arresti nel clan Fontana. I nomi

91 arresti messi a segno contro il clan Fontana di Palermo. Questa mattina le Fiamme Gialle hanno eseguito un blitz in tutta Italia. A finire in manette gli eredi dello storico clan dei Fontana che anni fa si erano trasferiti in Lombardia dove gestivano il business della vendita del caffè. Nell’ambito dell’operazione, i militari della Guardia di Finanza hanno anche eseguito sequestri per 15 milioni di euro.

Palermo, colpo alla mafia: 91 arresti. I nomi

Sulla cosca dell’Acquasanta già Giovanni Falcone, aveva indagato negli anni Ottanta, in piena guerra di mafia. In carcere questa mattina gli eredi del capoclan Stefano Fontana: i fratelli Gaetano (44 anni), Giovanni (42 anni) e Angelo Fontana (40 anni), e i figli di Stefano Fontana, ritenuto uno dei fedelissimi del capomafia Totò Riina. Arrestata anche la figlia del boss dell’Acquasanta, Rita, e la moglie, Angela Teresi. Gli eredi dei Fontana si erano trasferiti in Lombardia dove gestivano degli investimenti delle cosche mafiose, in particolare nella torrefazione.

L’operazione è avvenuta tra Milano e Palermo, ma ha riguardato anche altre regioni, come le Marche, la Campania, la Toscana, la Liguria e l’Emilia Romagna. Le Fiamme Gialle hanno dispiegato 500 uomini, con l’appoggio di un mezzo aereo e di unità cinofile addestrate per la ricerca di armi, stupefacenti e valuta. I militari hanno così dato esecuzione a ordinanze di custodia cautelare e sequestro preventivo, emesse dal Gip presso il Tribunale di Palermo, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia.

Nel mirino è finito anche Daniele Santoianni, l’ex broker di una società fallita che si era reinventato concorrente del Grande fratello 10: sarebbe parte di un ingranaggio importante della grande macchina di riciclaggio architettata fra Palermo e Milano dai rampolli del clan Fontana.

Tra i pm che hanno coordinato la maxi inchiesta anche Roberto Tartaglia, il nuovo vicecapo del Dap. L’indagine, molto complessa, è stata coordinata dal Procuratore capo di Palermo, dall’aggiunto Salvatore De Luca e dai sostituti Amelia Luise, Dario Scaletta e, appunto, dall’ormai ex pm della Dda di Palermo, Roberto Tartaglia, oggi il numero due del Dap.