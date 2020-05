Emigratis, stasera 11 maggio Pio e Amedeo in tv: le anticipazioni

Questa sera in tv alle ore 21.25, su Italia 1, andrà in onda una nuova Puntata di Emigratis. Risate assicurante con Pio e Amedeo che cercheranno ancora di “scroccare” i vip con cene, regali e biglietti aerei. Nella puntata di oggi i due foggiani partiranno da Amsterdam per dirigersi direttamente a Los Angeles a casa di Chiara Ferragni e Fedez.

Emigratis, la replica

Lo scrocco, dunque, come unico obiettivo, per strappare qualche risata con le repliche della terza stagione durante questa fase difficile per gli italiani a causa dell’emergenza Coronavirus.

Tutta la terza stagione è già disponibile in streaming sul sito di Mediasetplay. Questo l’annuncio di Pio e Amedeo sui social per il ritorno di Emigratis in replica: “È un tuffo nel passato anche per noi e così ci siamo messi ad aprire i ricordi partendo però dalla prima stagione…era il 3 aprile 2016 quando andò in onda la prima puntata di Emigratis, e questa è una delle primissime immagini proprio di quella puntata…in questi giorni pubblicheremo un po’ di questi ricordi che sarà bello condividere con voi…abbiamo già il groppo in gola, sappiatelo”.