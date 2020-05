Smània ‘e libertà: esce il nuovo singolo di Pastellesse Sound Group, i bottari di Macerata Campania

È da pochi giorni online il nuovo singolo del Pastellesse Sound Group, il gruppo dei bottari di Macerata Campania attivo oltre 10 anni, conosciuto e apprezzato nel panorama nazionale della world music e musica popolare.

«Smània ‘e libertà» è questo il titolo del nuovo brano, con testo e musica di Donato Capuano, nato in piena emergenza Coronavirus (Covid-19). Il testo in napoletano è denso di significato e guarda con nostalgia la vita quotidiana a cui eravamo abituati e dona all’ascoltatore un messaggio di speranza per un prossimo futuro migliore: “E arrivarrà ‘nu juórno ca tùtto turna cómme stévemo ‘na vòta o fòrze ancora mèglio”.

Il videoclip del brano, disponibile da subito sul canale YouTube del gruppo, è stato realizzato con semplici smartphone dai protagonisti stando a casa e con immagini di repertorio: https://youtu.be/TrTrO8xUh84.

Il gruppo riconosciuto dal Comune di Macerata Campania di “Interesse Comunale”, dal 2006 è impegnato nella Salvaguardia e nella Valorizzazione della Festa di Sant’Antuono, unica nel suo genere, che ogni anno si svolge il 17 gennaio a Macerata Campania e aderisce all’Associazione Sant’Antuono & le Battuglie di Pastellessa, unica ONG campana e fra le poche in Italia accreditata dall’UNESCO. Nel 2014 ha pubblicato il suo primo album musicale “Tra Sacro e Profano” e nel 2015 il singolo “Sole e Sole (Lavoro Vero)”, esibendosi dal vivo con svariati artisti, fra cui ricordiamo Enzo Gragnaniello, Carlo Faiello e Marcello Colasurdo.

Per ulteriori informazioni visita https://www.pastellesse.it