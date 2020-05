Aversa, assalto armato al portavalori. Sparatoria in pieno giorno: ci sarebbero feriti

Assalto armato alla filiale BNL di Aversa, su viale Kennedy. Un gruppo di malviventi avrebbe tentato di svaligiare il portavalori. Nel corso del raid sarebbe nata una sparatoria con le guardie giurata. Due sarebbero rimaste ferite.

Aversa, assalto al portavalori: sparatoria in viale Kennedy

I rapinatori sarebbero entrati in azione intorno alle 10. Avrebbero preso di mira il furgoncino “Cosmpol” portavalori nei pressi della banca BNL della Variante. La banda avrebbe però incontrato la resistenza dei vigilantes e ne sarebbe nato un conflitto a fuoco nel corso del quale due persone sono rimaste ferite.

Non è chiaro se i malviventi siano riusciti a portare via un bottino per poi darsi alla fuga o se sono andati via a mani vuote. Sotto choc alcuni clienti presenti in quel momento sul posto. “Abbiamo udito degli spari”, testimoniano. Sul posto i carabinieri, la polizia di stato e i Vigili del Fuoco. La banca è stata chiusa e i feriti trasportati al pronto soccorso del vicino ospedale Moscati.