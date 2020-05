Fino Mornasco, fuga di gas: esplode una villetta. Morto un ragazzo di 21 anni

Esplode una villetta a Fino Mornasco, in provincia di Como. Muore un ragazzo di appena 21 anni. A determinare la tragedia, quasi sicuramente, è stata una fuga di gas. Sul posto ci sono quattro squadre dei pompieri provenienti da Como e Cantù.

Fino Mornasco, esplosione in una villetta a schiera: morto un ragazzo di 21 anni

Il fragore dell’esplosione è stato avvertito a chilometri di distanza. All’alba una fuga di gas avrebbe provocato una violenta deflagrazione che ha di fatto sventrato un’abitazione. Lo scoppio ha generato un’onda d’urto che ha danneggiato anche le villette adiacenti.

Nell’esplosione ha perso la vita un ragazzo di 21 anni, il cui corpo è stato rinvenuto dai vigili del fuoco durante le operazioni di soccorso. I pompieri, che si sono trovati di fronte uno scenario devastante. Pezzi di solaio e frammenti di mobilio sono stati scagliati dalla deflgrazione a decine di metri di distanza. Sul luogo dela tragedia sono arrivati anche i Carabinieri di Fino, la Polizia locale e la Croce azzurra.

La zona attorno alla palazzina di Fino Mornasco è stata chiusa e delimitata con il nastro biancorosso per permettere tutti gli ulteriori accertamenti che riguarderanno anche le abitazioni vicine a quella esplosa per verificarne sicurezza e stabilità. Le villette, infatti, sono state colpite in massa dai detriti e dai calcinacci al momento dell’esplosione: ora è in corso proprio la valutazione dei danni prodotti dall’impatto.