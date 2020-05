Reddito di cittadinanza maggio 2020, non tutti percepiranno il bonifico: gli esclusi

Reddito di cittadinanza maggio 2020. Anche per il mese di maggio, come nei mesi scorsi, la ricarica del reddito di cittadinanza arriva il 27 maggio. Non è escluso che potrebbe arrivare anche qualche giorno prima come è successo nel mese di aprile. Come riporta il sito notizieora.it., potrebbe non arrivare a tutti.

Niente pagamento del reddito di cittadinanza se l’Isee non è stato aggiornato

Per esempio, chi non ha l’Isee aggiornato al 2020 non potrà percepire il sussidio di maggio in quanto, sebbene nelle ultime settimane gli uffici pubblici siano rimasti chiusi al pubblico per il coronavirus, i cittadini online, dal sito dell’Inps, hanno potuto comunque fruire di tutti i servizi essenziali incluso quello relativo alla richiesta dell’Indicatore della situazione economica equivalente attraverso la compilazione e la trasmissione di una nuova Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu).

Ricarica reddito di cittadinanza, si può controllare sempre online

Per controllare la ricarica del reddito di cittadinanza si può consolare il sito Internet dell’Inps, cliccando qui, oppure dal sito Internet ufficiale del reddito di cittadinanza, cliccando qui.

I dati aggiornati sulla fase 2 del reddito di cittadinanza

Intanto nei giorni scorsi anpalservizi.it ha comunicato i dati aggiornati sui percettori di reddito di cittadinanza che hanno trovato lavoro stipulando un contratto.