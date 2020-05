Diretta regione Lombardia 10 maggio: conferenza stampa. Bollettino regione Lombardia Coronavirus diretta Facebook

Diretta conferenza regione Lombardia e bollettino oggi 10 maggio su Facebook. L’appuntamento con la conferenza stampa della Regione Lombardia è come ogni giorno alle ore 17.30. Si apre una nuova giornata che ci vedrà ancora una volta aspettare i dati ufficiali dei contagi da coronavirus in Lombardia, tra le regioni più colpite dall’emergenza. La conferenza come sempre è visibile sia su Facebook che su YouTube, sui canali ufficiali della Regione.

Diretta Regione Lombardia oggi 10 maggio bollettino: la conferenza stampa su Facebook

A tenere la conferenza stampa di oggi, a questo link, sarà o il vice presidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala o l’assessore al welfare Giulio Gallera.

Bollettino regione Lombardia 9 maggio

Ancora un lieve calo del numero dei decessi secondo l’ultimo bollettino della Regione Lombardia sul Coronavirus. Nell’ultimo bollettino di ieri il numero di morti è stato di 85, dunque in diminuzione rispetto ai 94 decessi registrati l’8 maggio. Il numero complessivo di decessi ha raggiunto quota 14.924. I casi positivi sono +502 per un totale di 81.225. Gli attualmente positivi sono 30.262. I dati arrivano a fronte di 11.478 nuovi tamponi eseguiti, mentre i casi testati in totale sono 282.817. Il numero dei pazienti in terapia intensiva è di 330 (-70 nelle ultime 24 ore). I ricoverati sono 5.535 (-167). Sono invece 36.039 i guariti.

Questi i dati relativi ai casi Covid-19 nelle province lombarde: