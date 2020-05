Oroscopo Branko domenica 10 maggio 2020 Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Siete curiosi di conoscere le novità del giorno per i primi segni dello zodiaco? Di seguito, vi proponiamo le previsioni astrali liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per domani domenica 10 maggio 2020.

Oroscopo Ariete

Riposo è la parola d’ordine di oggi. Dopo alcuni giorni un po’ pesanti, arrivi a questa domenica piuttosto sfatto. Per questo, l’invito è quello di sfruttare la giornata di oggi per staccare la spina e riposare. Cosa voglio davvero? La vostra domanda rimbalza a Mercurio, comunicatore delle stelle, che il 12 entra nel segno dei Gemelli. Qualcosa si sta muovendo. Si respira la voglia di spostare lo sguardo altrove. Siete stanchi di saziarvi solo di briciole. Vi sentite denutriti di soddisfazioni. Sarà lui, insieme a un sensuale Marte nei Pesci, a presentarvi una nuova occasione che sconvolgerà i piani, resuscitando l’emozione. Parola chiave della settimana: svolta.

Oroscopo Toro

Negli ultimi giorni hai avuto un cielo che ti ha messo parecchio sotto pressione. Oggi, come suggerisce l’astrologo Branko, dovresti approfittare del clima primaverile e concederti una passeggiata in mezzo alla natura. Sara rigenerante. Il cielo comincia a schiarirsi. Marte nel segno dei Pesci muove con grande intuito le sue pedine. La partita torna a farsi interessante. Uscite da quello stato catatonico che raffreddava testa, cuore e pensieri. Venere e Mercurio in Gemelli compiono miracolosi atti di leggerezza. E nel giro di un sorriso rialzano l’ombrellone caduto sul vostro malumore. Perfetto. L’ultimo quarto di Luna chiude la fase del pessimismo. Parola chiave della settimana: sollievo.

Oroscopo Gemelli

Oggi cura maggiormente la tua forma fisica. Forse le giornate passate ti hanno stressato un po’, ma secondo l’oroscopo da lunedì arriva Mercurio a darti manforte nei momenti più difficili. Non siete foglie al vento. Ora potete guardare gli altri dritto negli occhi. Perché avete accanto Venere e Mercurio, duetto stellare dal fascino dialettico che si spalma sul vostro segno come una crema dopo sole. E poi Saturno inizia a fare effetto come una tachipirina sulla febbre dell’impazienza. Vi sentite meglio. Anche se, tra amore e lavoro, è ancora un caos di risvegli emotivi. E c’è ancora troppa diffidenza. Parola chiave della settimana: ripartire.

Oroscopo Cancro

La ruota gira per il verso giusto. Finalmente le cose stanno prendendo una piega migliore, soprattutto in amore. Venere in Gemelli solletica lo voglia di innamorarti e oggi potresti imbatterti in un incontro molto interessante. Marte entra nei Pesci pronto a risanare qualsiasi malessere. E la mente, l’umore, i pensieri rimasti chiusi in un lento rimuginare finalmente si ossigenano. Tornate sul binario dell’ottimismo. Ce ne è voluto di tempo per far ripartire lo slancio. Giove e Plutone sono promotori del coraggio, sfida per il cancerino che ha bisogno di un avversario per scrollarsi di dosso fantasmi non così lontani. Parola chiave della settimana: recupero.