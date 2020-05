Campania, bonus per famiglie, pensionati e studenti. De Luca annuncia calendario di maggio. L’elenco

Il Presidente della Regione Campania ha illustrato l’elenco delle misure economiche realizzate a favore di imprese e famiglie e quelli che verranno adottati. Ha inoltre rivendicato il primato, in Italia, della Regione nell’erogazione di sostegni per le fasce più deboli e i lavoratori in difficoltà.

Il calendario degli interventi: obiettivo pensioni minime

Tanti i provvedimenti messi in campo da De Luca per far fronte all’emergenza coronavirus. Anzitutto ha ribadito, nel corso della sua diretta, la sottoscrizione a breve con l’Inps di un protocollo d’intesa finalizzato ad alzare le pensioni minime a 1000 euro per 250mila pensionati. “Tra fine maggio e fine giugno manterremo l’impegno. Lo facciamo per una ragione ideale e per erogare un aiuto concreto alle fasce più deboli e più esposte al contagio da coronavirus. Impegniamo quasi un miliardo di euro che arriverà nell’economia e nelle tasche dei professionisti e delle imprese nel giro di un mese”.

L’elenco delle altre misure per studenti, famiglie e affittuari

Lunedì 11 maggio partiranno i primi bonus per 51mila famiglie con un disabile in casa.

Da metà maggio contributo 500 euro a famiglie con Isee fino a 20mila euro annui (circa 150mila famiglie).

Dal 18 maggio toccherà a 40mila studenti universitari. Gli iscritti alle facoltà campane potranno invece compilare e inviare sul portale dell'Adisurc la domanda per l'ottenimento del bonus da 250/300 euro a testa.

Per sostenere gli affitti, la Regione ha pubblicato due bandi da 70mila euro. Il contributo da 1.800 a 2.000 euro a seconda del reddito ISEE servirà ad aiutare le famiglie a superare la crisi da Coronavirus. Il contributo è destinato solo alle abitazioni private e si possono presentare le domande fino al 27 aprile 2020. Tra i requisiti necessari per poter accedere al bonus bisognerà avere un ISEE inferiore a due pensioni minime Inps pari a 13.338,26 euro per un contributo massimo di 2.000 euro, o di 1.800 euro per chi ha un ISEE inferiore a 25mila euro.