Marano, in giro senza mascherina: aggredisce i vigili urbani. Denunciato

Aggredisce i vigili perché non vuole fornire le sue generalità e va in giro senza mascherina. E’ successo a Marano, questa mattina, su via Marano-Quarto. Per l’uomo è scattata una denuncia mentre i caschi bianchi hanno fatto ricorso alle cure mediche.

Marano, aggredisce i vigili: in giro senza mascherina

Nel corso dei controlli, la Polizia Municipale di Marano ha fermato un pedone che non indossava dispositivi di sicurezza. Tuttavia, alla richiesta degli agenti, il pedone ha rifiutato di declinare le proprie generalità. Ha poi opposto resistenza a pubblico ufficiale, non mantenendo alcuna distanza di sicurezza con i vigili. Ne è nata una colluttazione e alla fine i caschi bianchi hanno dovuto ricorrere alle cure mediche. Sono in corso anche accertamenti epidemioligici per accertare i rischi di contagio dei due agenti aggrediti.

L’aggressore ha ricevuto una denuncia. Deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, mancato rispetto delle distanze di sicurezza e mancata declinazione di generalità.Nel corso dei controlli, eseguiti da due pattuglie, sono state sanzionate e denunciate anche altre tre persone.