Grave lutto per Enrico Nigiotti, il cantante rinuncia all’edizione di “Amici Speciali”

Enrico Nigiotti rinuncia al programma di Maria De Filippi, “Amici Speciali”. “Ho letto notizie e supposizioni riguardo la mia assenza ad Amici Speciali. Ho un bellissimo rapporto con Maria, ma sono stato io a non voler partecipare. Ho perso una persona molto importante poche settimane fa e non me la sento di andare in tv, non ho la testa adesso. Tutto qua. Baci”.

La decisone del cantante

Non si sa molto in merito a chi sarebbe la persona che Enrico Nigiotti ha perso, né se si sia trattato di una perdita improvvisa. Tutto ciò che sappiamo l’ha detto il cantante nelle stories del suo profilo Instagram: “Ho letto notizie e supposizioni riguardo la mia assenza ad Amici Speciali.