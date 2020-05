Reddito di cittadinanza, il contributo potrebbe aumentare: più soldi alle famiglie che lo ricevono

Reddito di Cittadinanza 2020 requisiti. Con l’arrivo di una nuova riforma l’importo del sussidio potrebbe aumentare. Come riporta Money, dovrebbe trattarsi di una misura solamente transitoria, della durata di circa due mesi, mentre a lungo termine si potrà ancora fare affidamento sul reddito di cittadinanza per il quale è possibile una riforma che – parola di Misiani – potrebbe anche comportare un aumento dell’importo riconosciuto mensilmente, ma solo per alcuni nuclei familiari.

Reddito di cittadinanza 2020, i requisiti

Una prima modifica al reddito di cittadinanza verrà apportata dal Decreto Maggio, dove viene disposto, eccezionalmente per il periodo di emergenza, un cambio dei requisiti reddituali e patrimoniali con lo scopo di ampliare la platea dei beneficiari.

Nel dettaglio, nella prima bozza del Decreto si legge che:

l’ ISEE passa da 9.360,00€ a 10.000,00€ ;

passa da 9.360,00€ a ; patrimonio immobiliare passa da 30.000,00€ a 50.000,00€ (la prima casa è comunque esclusa);

passa da 30.000,00€ a (la prima casa è comunque esclusa); patrimonio mobiliare passa da 6.000,00€ a 8.000,00€.

Queste le novità per l’immediato, ma il viceministro all’Economia Misiani non ha nascosto che è intenzione intraprendere la strada della riforma per il reddito di cittadinanza.

Leggi anche >> RdC, il pagamento di maggio

Reddito di cittadinanza: la riforma

“Serve uno strumento più reattivo”. Con queste parole il viceministro all’Economia, Antonio Misiani (Partito Democratico) ha annunciato una riforma del reddito di cittadinanza. Il primo passo sarà quello di dare ampi poteri ai Comuni, visto che questi sono “capaci di intercettare più velocemente i bisogni”. Una dichiarazione che però sembra contrastare con quanto successo fino ad oggi, dove la maggior parte dei Comuni non si è ancora attivata per la firma dei Patti per l’inclusione sociale (mentre dei Patti per il lavoro se ne occupa la Regione tramite i centri per l’impiego).