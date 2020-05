Napoli, prestazioni sessuali in cambio di esami: sospeso prof di Giurisprudenza

Napoli. Sesso in cambio di esami. Un docente della facoltà di Giurisprudenza di Napoli, Angelo Scale, è stato sospeso per 9 mesi dalla professione dal giudice con l’accusa di falso e induzione indebita.

Sesso in cambio di esami: sospeso prof

Stando alle indagini, il professore avrebbe chiesto prestazioni ad allievi in cambio della promozione all’esame. L’inchiesta è condotta dai pm Henry John Woodcock e Francesco Raffaele che con il procuratore Giovanni Melillo ha coordinato le indagini della guardia di finanza. In questi mesi sono stati ascoltati in Procura numerosi studenti.

Le indagini

I pm avevano chiesto il carcere, poi gli arresti domiciliari in considerazione dell’emergenza coronavirus. Il gip ha optato per l’interdizione dalla professione. Dopo una prima perquisizione, il docente si è dimesso dall’Ateneo e ha chiesto di essere interrogato. Alla presenza del suo difensore, ha respinto categoricamente l’accusa di aver barattato la sua funzione.