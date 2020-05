La cantante Adele torna su Instagram per il suo compleanno con un fisico pazzesco

Dopo una pausa sui social media, Adele è tornata su Instagram con il botto. La cantante ha illuminato Internet mercoledì mattina condividendo una foto in occasione del suo 32° compleanno. Nella foto pubblicata sui social, la giovane cantante si mostra con un mini abito nero con maniche fluttuanti, i capelli biondi e tacchi neri.

Adele e la foto pubblicata su Instagram

La foto pubblicata da Adele è corredata da una commossa didascalia: “Grazie per l’amore che mi avete dimostrato nel giorno del mio compleanno. Spero che siate tutti sani e al sicuro in questo folle periodo. Vorrei ringraziare tutti i soccorritori e i lavoratori che ci salvano, mettendo a rischio le loro vite! Siete veramente i nostri angeli”.

La stella britannica ha quindi colto l’occasione per elogiare il lavoro del personale sanitario in prima linea durante la pandemia di coronavirus. “Vorrei ringraziare tutti i nostri medici e chi ha lavorato senza sosta in prima linea! Siete veramente i nostri angeli”.

Nell’ultimo anno, la cantante è riuscita a perdere moltissimi chili grazie ad una dieta e, fin dallo scorso Natale, è apparsa così trasformata da essere quasi irriconoscibile. Nei mesi scorsi, alcuni ammiratori avevano perfino espresso preoccupazione per un dimagrimento tanto marcato.