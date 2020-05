Tu si que vales, il giovane Vako risolve i cubi di Rubik in apnea

Vako cubo di rubi tu si que vales. Questa sera su canale 5 alle ore 21.20 va in onda la replica della sesta edizione di Tu si que vales. Tra i vari concorrenti ad esibirsi sul palco, ne spunta uno con un numero veramente impressionate. Si tratta di un giovane della Georgia, Vako Marchelashvili, che risolve in apnea due cubi di Rubik.

Non è la prima volta che qualcuno tenta di aggiudicarsi questo particolare record. Nel 2015 un altro studente statunitense, Kevin Hays, avrebbe completato otto cubi di Rubik in apnea, ma il record non è stato ritenuto valido a causa di alcune violazioni tecniche.

Giuria Tu si que vales

In giuria Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. I giudici, invece, saranno come sempre Maria De Filippi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Sabrina Ferilli rappresentate della giuria popolare.

