Swami La Rosa incanta i giudici di Tu sì que vales: “Sono malata, non potrei cantare”. Video

Swami La Rosa canta a Tu sì que vales e, a fine esibizione, rivela: “Ho la fibrosi cistica. Non potrei cantare. La mia voce resta un’arma“. Swami ha cantato nella replica di stasera, 29 apriele 2020, raccontando a tutti la sua storia personale, fatta anche di una malattia ai polmoni. La ragazza, però, sembra non darsi per vinta e convince giudici e pubblico in studio e a casa.

Swami La Rosa svela ai quattro giudici che neppure avrebbe potuto cantare a causa della sua malattia. Swami è infatti affetta da fibrosi cistica, malattia che compromette le vie respiratorie.

Swami La Rosa, la carriera

Nel 2016 ha partecipato poi al contest provinciale “Music Star” dove vince il premio “Stella tra le Stelle”, arrivando anche terza nella classifica generale. Sempre nel 2016 partecipa ad un altro contest canoro “Hybla Music Contest”, giungendo seconda.

