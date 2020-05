Coronavirus. Le cure funzionano, oltre 8000 guariti in Italia: è record assoluto

Coronavirus. E’ boom di guariti oggi in Italia, +8014. E’ la prima volta che accade. Le cure dei medici e il lockdown imposto dal governo in questi mesi fanno ben sperare.

Nella lettura dei dati odierni c’è una importante precisazione dalla Regione Lombardia: il numero così alto di guariti, rispetto a ieri, è dovuto a un aggiornamento del dato e fa riferimento a guariti nelle giornate precedenti e non solo a ieri. Sono infatti oltre 8mila i guariti o dimessi in più rispetto al conteggio di ieri e quasi settemila in meno le persone attualmente positive nel nostro Paese che oggi ammontano a 93.245.

Risale il numero di nuovi casi giornalieri, 1.444 in più rispetto ai poco più di mille di ieri, ma cresce anche il numero di tamponi, tornato sopra quota 60mila. Cospicuo calo nel numero di letti occupati in terapia intensiva, 97 in meno, e nei ricoverati con sintomi, 501 in meno.

Il bollettino di oggi 6 maggio

Il numero dei casi totali è aumentato a 214.457 con un incremento di 1.444 casi. Mentre gli attuali positivi scendono a 91.528 con un decremento di 6.939 rispetto a ieri. I decessi sono 369 nella giornata di ieri, mentre i guariti crescono vertiginosamente con 8.014 in un solo giorno.

• Casi totali: 214.457 (+1.444)

• Attuali positivi: 91.528 (-6.939)

• Deceduti: 29.684 (+369)

• Guariti: 93.245 (+8.014)

