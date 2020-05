Oroscopo domani Branko 7 maggio 2020: le previsioni segno per segno

Oroscopo domani Branko giovedì 7 maggio 2020: le previsioni segno per segno. Siete curiosi di conoscere le novità del giorno per tutti i segni dello zodiaco? Di seguito, vi proponiamo le previsioni astrali liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per domani giovedì 7 maggio 2020.

Oroscopo domani Branko 7 maggio 2020

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Ariete

Provate ad adottare ritmi sani, orari possibili. Pensa a lungo prima di accettare l’offerta di assistenza di qualcuno. Più precisamente, potrebbe essere che ciò che stanno offrendo sia qualcosa che potresti avere per te con un piccolo sforzo in più. Non vi fa bene per niente stancarvi moltissimo per 24 ore di fila e poi passare la giornata successiva a dormire. Questo straordinario passaggio di Venere in Gemelli per l’amore e la passione che porta a voi sfruttatelo. Il fulcro è ancora la Luna piena in Scorpione venerdì 8, poi in Sagittario e in Capricorno, che diventa Ultimo quarto il 14 in Acquario. Grandi movimenti anche nel lavoro e negli affari, settore che ritrova l’11 anche Mercurio in Gemelli, transito ideale per voi, sotto ogni punto di vista. Correte, non perdete questa occasione. Anche i rapporti di vecchia data ritrovano con piacere la passione di un tempo.

Oroscopo Toro

Se di recente hai detto qualcosa che non era carino, l’imminente luna piena potrebbe rendere le cose un po’ spiacevoli per te. Il modo migliore per superarlo è alzare la mano e ammettere di averne la colpa. Un po ‘di umiltà fa fare molta strada. L’attenzione sarà tutta per il denaro e i rapporti ormai logori. Riguardo al denaro, è il caso di rivedere le voci di spesa, risparmiare e, potendo, cercare nuove fonti di entrata. Alcuni rapporti finiscono. Un Leone vi amerà se vi mostrerete meno materialisti. Tenerezze con i Pesci. Equivoci con i Gemelli.

Maggio, vostro mese zodiacale, è il regno di Venere, la vostra prima stella, che sembra però più interessata ad aumentare il vostro conto in banca. Il problema questa settimana siete voi, questo lo dovete ammettere e accettare. Possiamo, però, capire e giustificare i momenti di intolleranza e rabbia, la settimana è racchiusa tra due fasi lunari piuttosto difficili, due manette che bloccano i polsi: Luna piena e Ultimo quarto. Lunedì 11, Mercurio scappa via di fretta per passare in Gemelli: altri soldi in entrata.

Oroscopo Gemelli

Vacci piano con te stesso nei prossimi due o tre giorni. La luna piena di domani nell’area di benessere della tua carta ti spinge a indietreggiare un po’ sia fisicamente che mentalmente. Non c’è fretta di fare le cose, quindi perché spingerti così forte?

Quello che già è avviato non deve assolutamente essere trascurato. Occupatevi dei dettagli, seguite bene i vostri progetti, il loro sviluppo: qualche ostacolo può intervenire in ogni momento. Amici cari. Di tutti i transiti della bionda amabile Venere il più bello è il passaggio nel vostro segno perché alleggerisce il nostro quotidiano e in questo momento abbiamo bisogno come non mai di leggerezza. Siete privilegiati per un altro motivo. Fino a mercoledi 13 Marte è ancora in Acquario; l’11 invece entra nel segno Mercurio, che regala giorni di arcobaleno per tutti voi. Con piacere registriamo anche “richiami” sensuali dei nativi “anta”, le donne Gemelli, tutte, sono le regine di maggio. Nozze! P.S.: Questo è solo un anticipo delle stelle del 2021.

Oroscopo Cancro

Potresti essere di umore deciso e fiducioso che le cose andranno bene per te, ma i pianeti avvertono che non puoi assumere che questa fase positiva continuerà indefinitamente. Continua ad avanzare ma prenditi del tempo per controllare la tua posizione di tanto in tanto. Non è una settimana da fuochi d’artificio, ma con i pianeti che vi invitano a riflettere, vi aiutano nel dirimere le dispute e nel capire le questioni complesse, avrete non poche soddisfazioni. Occhio alle spese. Si inizia proprio alla grande, con una Luna piena in Scorpione. I colpi di fulmine, cioè gli innamoramenti che si presentano senza preavviso, nei luoghi più impensati, con gente strana, sono una specialità di questa Luna. Ma state attenti alle fughe, certi di non essere visti da nessuno: dietro di voi c’è Venere in Gemelli, la spiona. In quel segno lunedì 11 entra l’abile Mercurio, che crea disordine nelle carte, nei conti, stimola fermate o (ri)partenze, ma il 13 Marte si trasferisce nel caro segno dei Pesci. C’è davvero un bel movimento per voi lassù.