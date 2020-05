Messina, va a riposare nella sua stanza: non si sveglia più. Antonio muore a 29 anni

Dj di Messina muore nel sonno a soli 29 anni. Si chiamava Antonio Grillo. La tragedia si è consumata nella sua abitazione dia Santa Margherita, frazione della città siciliana che affaccia sullo Stretto.

Messina, morto nel sonno il dj Antonio Grillo

Ancora da chiarire le cause del cesso. Ieri pomeriggio il giovane è andato a riposare. I familiari, poco dopo le 17, hanno fatto la drammatica scoperta. Sono entrati in camera e hanno scoperto che Antonio non dava segni di vita. Immediatamente sono scattati i soccorsi, ma per il 29enne non c’è stato niente da fare se non constatare il decesso. A stroncarlo, quasi sicuramente, un arresto cardiocircolatorio.

Intanto la notizia ha fatto il giro della movida siciliana, dove Antonio era molto conosciuto. A darne comunicazione i familiari, attraverso un post sul profilo Facebook del giovane: “Incredibilmente vero. Antonio, aitante, allegro, accorto… e potremmo continuare all’infinito. La musica nel sangue e soprattutto fare divertire la gente con il suo estro e il suo senso di coinvolgimento. La musica è stata e sarà sempre la nota ridente della sua vita. Tutti lo hanno amato e se gli chiedevano come va, nella peggiore delle ipotesi si avvaleva della facoltà di non rispondere. Ci osserverai da lassù e ci illuminerai con il tuo sorriso e il tuo sguardo sempre allegro. Ciao dj Antonio e continua a suonare e fare divertire anche la nuova compagnia”.

I funerali del DJ Antonio si celebreranno domani alle ore 16:00 presso la parrocchia di Santa Margherita, Messina. I familiari vista la situazione dell’emergenza sanitaria, comunicano che purtroppo in chiesa potranno accedere soltanto 15 persone, verrà posto un maxi schermo all’esterno per poter seguire la celebrazione.