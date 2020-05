Il Coronavirus miete ancora vittime: Bruno muore a 37 anni

Val di Sole. Il Coronavirus miete altre giovani vittime. Ha chiuso gli occhi per sempre Bruno Ravelli, 37 anni, anche lui affetto dal virus.

Coronavirus, Bruno Ravelli muore a 37 anni

Bruno soffriva di altre patologie, che sono poi degenerate a causa della Covid-19. Il 37enne lavorava per l’azienda Elettroredolfi. Viveva a Mezzana, in Trentino, insieme al fratello Cristian.Ad annunciare la scomparsa è stato il titolare della società di elettronica.

“Io e Bruno abbiamo cominciato a lavorare assieme nel 2000, lui aveva appena finito le scuole da elettromeccanico che con grande forza di volontà aveva terminato data la perdita premature dei genitori qualche anno prima. Da allora per quasi 16 anni è stato un amico e un collaboratore insostituibile, ma purtroppo in questi ultimi anni aveva dovuto cambiare tipo di lavoro per problemi di salute. Una grande persona con un grande cuore, sempre disponibile ad aiutare tutti”. Gli amici di Bruno hanno deciso di lanciare una raccolta fondi per aiutare i suoi familiari.