Cimiteri, Aversa e Qualiano primi a riaprire. Domani cancelli aperti a Mugnano

Con le chiusure dei luoghi pubblici a causa della pandemia, i cancelli sono rimasti chiusi anche ai cimiteri. Negli ultimi due mesi, insieme allo stop alle cerimonie funebri, non è stato possibile andare ad omaggiare la memoria dei cari defunti. A Giugliano al momento la data di riapertura è stata fissata al 18 maggio, su ordinanza del commissario prefettizio. Italia Viva ha inviato però una lettera chiedendo di anticipare i tempi, visto che ormai è consentito anche lo svolgimento dei funerali, seppur con limitazioni, e tale misura potrebbe andare a sostenere anche il settore florovivaistico.

CIMITERI, LE RIAPERTURE

Ad Aversa cancelli già aperti in determinati orari e con ingressi consentiti su ordine alfabetico. Stessa misura in campo da oggi anche a Qualiano su decisione del sindaco De Leonardis: anche qui seguendo le iniziali dei cognomi, in giorni stabili, e con sanzioni previste per chi viola le norme. A Villaricca la giunta guidata da Rosaria Punzo sta valutando di aprire prima del 18 maggio, la decisione verrà presa nei prossimi giorni.

A Marano si sta organizzando la sanificazione e la pulizia dei giardini, chiusi per diverse settimane, e la riaperura, fa sapere il sindaco Rodolfo Visconti, è prevista entro il 20 maggio, e si entrerà sempre seguendo l’ordine alfabetico. Pure a Melito si sta lavorando per l’apertura prevista per il 18 maggio con un dispositivo che regolerà le entrate e le uscite. Al cimitero di Mugnano-Calvizzano sanificazione effettuata stamattina e l’apertura ci sarà domani, 6 maggio. Per accedere al camposanto sarà obbligatorio indossare le mascherine e rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.