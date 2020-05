Decreto maggio, bonus figli fino a 14 anni: requisiti e importi. Ma nella bozza sarebbe sparito

Potrebbe esserci ma non è certo anche nel decreto di maggio il bonus figli fino ai 14 anni. Il bonus figli da 160 euro anche chiamato Assegno universale straordinario di 160, era stato a più riprese annunciato dalla ministra della Famiglia Elena Bonetti e sarebbe andato ad affiancare il congedo parentale COVID-19, o anche al bonus baby sitter, questi sì rinnovati con il nuovo decreto.

Ma al momento nella bozza del nuovo decreto di Maggio da oltre 5o miliardi di euro per l’emergenza coronavirus la misura non compare. La ministra ha voluto proporre questa misura come “assegno straordinario per tutti i figli”. “Si tratta di estendere quell’assegno di natalità che abbiamo introdotto nella legge di bilancio solo per i nuovi nati 2020 a tutti i minori di 14 anni. L’assegno è calibrato a seconda del reddito Isee e va da i6o a 8o euro al mese”. L’assegno universale straordinario ovviamente non è ancora richiedibile essendo una misura ancora al vaglio del governo.

Il bonus figli da 160 euro avrebbe riguardato tutti con una differenza di importo sulla base dell’ISEE e per figli fino a 14 anni, un bonus bebè esteso, alla fine sparito dalla bozza del decreto o meglio mai inserito. Ecco perché.

Bonus figli fino a 14 anni

Al momento i requisiti per il bonus figli straordinario devono ancora essere esaminati, ma stando anche ai sussidi già esistenti potrebbero essere i seguenti:

• Avere almeno un figlio a carico minore di 14 anni;

• Non ci sono limiti reddito per accedere al bonus straordinario figli, coronavirus.

• La soglia di reddito ISEE è necessaria solo per determinare l’importo spettante.

Queste però sono solo ipotesi. Le certezze arriveranno solo con quando il decreto aprile sarà adottato dal governo. Per quanto riguarda le richieste, maggiori informazioni saranno rese note sempre dopo che il decreto sarà varato dal governo.

L’importo, però, sarà calibrato a seconda del reddito Isee:

* 160 euro al mese per ogni figlio per redditi fino a 7.000 euro;

* 120 euro al mese per ogni figlio per redditi compresi tra i 7 e i 40 mila;

* 80 euro per i redditi superiori.

Leggi anche: Bonus baby-sitter raddoppia: da 600 a 1200 euro. Fino a 2000 euro per medici e infermieri