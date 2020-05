Bonus baby-sitter raddoppia: da 600 a 1200 euro. Fino a 2000 euro per medici e infermieri

Bonus baby-sitter 1200 euro. Il bonus baby sitter è stato raddoppiato. Dai 600 euro del mese di aprile, il governo ha deciso di sostenere maggiormente le famiglie con figli in età scolare, raddoppiando l’indennizzo. I licenziamenti dovrebbero essere sospesi fino a 5 mesi. Inoltre sarebbe prevista una detrazione fino a 300 euro per i centri estivi dei figli fino a 16 anni. È il contenuto della bozza del disegno di legge che arriverà, secondo l’Agi, sul tavolo del Consiglio dei ministri nei prossimi giorni.

Un’importante novità nel Decreto Cura Italia, voluta dal Ministro della Famiglia Elena Bonetti, per sostenere le famiglie in questo periodo in cui le scuole sono chiuse e i bambini sono a costretti a rimanere in casa. Ma a chi spetta il bonus baby sitter? Secondo quanto scritto sul sito dell’Inps possono richiederlo, a partire del 2 maggio e in alternativa al congedo parentale, da:

dipendenti di aziende private, lavoratori autonomi e lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS.

lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico o privato accreditato), nonché personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Il requisito è essere genitori di figli con età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020 o se, oltre i 12 anni, con presenza di handicap gravi.

Emergenza Covid-19, come fare richiesta all’Inps

Il bonus viene erogato dall’INPS, previa domanda da inoltrarsi in via telematica, accedendo al servizio online tramite le credenziali PIN, SPID, CIE o CNS. Qualora gli interessati non siano in possesso di queste credenziali, è possibile accedere al servizio in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda online, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o email subito dopo la relativa richiesta.

Bonus baby-sitter 1200 euro e altre novità