Napoli, lutto nel mondo dello spettacolo: è morto il comico Mimmo Sepe. L’uomo aveva 65 anni ed era malato da tempo. In coppia con il collega Corrado Taranto, negli anni ottanta Mimmo Sepe iniziò a intrattenere il pubblico sia in teatro che in televisione. In quegli stessi anni approdò anche sul grande schermo, ritagliandosi parti da comprimario in vari ruoli. Recitò anche nei film “No grazie, il caffè mi rende nervoso” e “Sotto il vestito niente”.

“Profondo cordoglio” è stato espresso dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris. “Ai suoi cari e a chi lo ha seguito nel suo percorso artistico giunga il cordoglio della Città”, ha scritto la fascia tricolore in un accorato messaggio.

Morto il comico Mimmo Sepe

Molto conosciuto e apprezzato nel panorama teatrale, nel 1995 ha fondato una sua compagnia teatrale ritagliandosi parti da comprimario anche in tv nel ruolo stereotipato del simpatico omaccione.

Nel 1983 ci fu il suo debutto al cinema con “No grazie il caffè” di Lello Arena. In televisione è a “Via Teulada 66” (1988), “Quelli che il calcio…” (1994) ma è con “Seven Show” che incontrerà una discreta notorietà a livello nazionale. Al cinema: “Sotto il vestito niente” (Carlo Vanzina), “Rosa Funzeca” (Aurelio Grimaldi), “Il ritorno del Monnezza” (Carlo Vanzina) e Natale col Boss (Volfango De Biasi).