Villaricca, McDondald’s preso d’assalto: centinaia di auto in coda. Video

Villaricca. Tutti pazzi per il McDonalds. Centinaia di auto in coda in questi minuti per acquistare panini e bibite al fast food di Villaricca, sul “doppio senso”. Come testimonia il video giunto alla nostra redazione, una coda di circa due chilometri si è formata nella serata di oggi, lunedì 4 maggio. Centinaia di automobilisti sono in attesa per il McDrive.

Dopo quasi due mesi di stop, oggi McDonald’s riapre le sue porte in Campania con i servizi McDelivery, McDrive e di asporto. In questa fase il fast food ha ridotto il proprio menù.

Il video