Napoli, giudice positivo al coronavirus: torna la paura a pochi giorni dalla riapertura

Mancano sei giorni alla riapertura dei tribunali ma è già allarme coronavirus. Così come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, infatti, un giudice per le Indagini Preliminari è risultato positivo al tampone. Dalle prime informazioni si tratta di un asintomatico.

Napoli, caso di coronavirus al Tribunale: paura a pochi giorni dalla riapertura

Gli uffici del giudice si trovano nella torre B. Al momento l’intero piano è stato chiuso al pubblico e sottoposto a interventi di sanificazione. Tra avvocati, cancellieri e magistrati torna così a serpeggiare la paura a meno di una settimana dal ritorno nelle aule di giustizia.

In questo momento l’attività giudiziaria ordinaria è ancora in massima parte sospesa, come previsto dalle norme sul contenimento della pandemia, ad eccezione per il settore penale delle convalide degli arresti e dei giudizi direttissimi. Intanto gli avvocati che domani mattina si erano dati appuntamento in piazza Cenni per un flash mob contro il processo da remoto hanno deciso di farlo online.