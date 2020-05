Campania, contagi dal Nord: 18 positivi scoperti tra caselli autostradali e stazioni ferroviarie

Sono 18 le persone positive al coronavirus individuate durante i controlli a tappeto effettuati in autostrada e alle stazioni ferroviarie. E’ il bilancio dei test rapidi effettuati nella prima giornata della fase 2 che ha registrato un massiccio rientro di cittadini dal Nord.

Controlli in autostrada: 85 persone sottoposte a test rapido. 14 sono positive

Alla barriera autostradale di Napoli sono 85 gli automobilisti controllati che rientravano dal Nord. In tre avevano la febbre. Su 53 test rapidi effettuati, 14 sono risultati positivi, così come anticipato in anteprima da La7 durante un collegamento in diretta della trasmissione Tagadà. A tutti i soggetti positivi è stato effettuato un tampone per confermare la positività al Covid-19. Tra questi, tre avrebbero già dato esito negativo scongiurando il rischio di nuovi contagi di rientro.

Il totale è di 18 positivi ai test rapidi

I controlli però si sono estesi a ben sei caselli autostradali e a sei stazioni ferroviarie. Su 177 persone sottoposte a test rapidi, ben 18 sono quelle risultate positive. Quindi altri 4 viaggiatori di rientro dalle regioni del Nord, oltre ai 14 individuati alla barriera autostradale di Napoli, risultano avere avuto o avere ancora l’infezione da Covid-19. Anche per loro però si aspetta la conferma dal tampone.