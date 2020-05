Giugliano, parte la fase 2

Giugliano. Tanta gente in strada, traffico, bar aperti per l’asporto e assembramenti soprattutto all’esterno delle banche. E’ partita così la fase 2 a Giugliano, con l’allentamento del lockdown e la riprese di diverse attività, oltre alla possibilità di fare attività motoria ed andare dai parenti. In tanti sono ritornati a ripopolare le piazze e le strade cittadine, complice anche la giornata dei sole, sia a piedi che in auto.

Quasi tutti con le mascherine, anche se spesso diventa difficile rispettare le distanza: è il caso dei Caf, e ancora una volta di poste e banche. Forte affluenza soprattutto alla filiale di piazza Annunziata, dove in tanti lamentano la difficoltà di prendere un appuntamento e lunghissime attese per prelevare col bancomat. Molti sopratutto gli anziani che hanno sostato sulle panchine e si sono goduti il sole, incontrato anche amici e sfidando così il rischio.

Una ripartenza a metà però per i bar. Molti sono rimasti chiusi infatti nonostante la possibilità da oggi del take away, prendere all’esterno e portare via. Chi ha deciso di aprire si è organizzato seguendo le norme: tavoli all’ingresso, mascherine e visiere. Segnali di ripartenza, insomma, ma, come è giusto che sia, con tanta prudenza.

