Campania, festa in terrazzo nonostante i divieti: dieci persone denunciate

Agropoli. Organizzano una festa in terrazzo nonostante il divieto di assembramento imposto dal governo nazionale per evitare la diffusione del virus. Una decina di persone sono state denunciate per aver violato la normativa.

Agropoli, festa in terrazzo nonostante i divieti: 10 persone denunciate

E’ successo ieri ad Agropoli, in provincia di Salerno. Come riporta l’Occhio di Salerno, gli agenti della Polizia Municipale hanno fatto irruzione all’interno di un’abitazione situata nei pressi del centro dov’era stata organizzata una festicciola alla presenza di una decina di persone. Tutti i partecipanti sono finiti nei guai. A far partire la segnalazione alcuni residenti della zona.